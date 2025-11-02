Долг Орловской области будут сокращать

Однако многое будет зависеть от новых вызовов и рисков.

Реализация долговой политики Орловской области в 2026-2028 годах будет направлена на сокращение государственного долга в соответствии с графиками погашения задолженности по бюджетным кредитам и реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, погашением бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Андрей Клычков.

Сокращение госдолга планируется в следующих объемах: в 2026 году – на 1,67 миллиарда рублей, в 2027 году – на 1,69 миллиарда рублей, в 2028 году – на 1,711 миллиарда рублей. Делать это власти собираются за счет мобилизации собственных доходов областного бюджета. Основными инструментами реализации долговой политики станут бюджетные кредиты, рыночные заимствования и использование механизма списания задолженности по бюджетным кредитам.

«В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Орловской области при необходимости будет продолжена работа с Управлением Федерального казначейства по Орловской области по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджетов субъектов Российской Федерации», – говорится в документе. В нем также приводятся данные анализа рисков для областного бюджета, возникающих в процессе управления государственным долгом Орловской области

Основными из них названы: риск недополучения планируемых объемов поступления доходов областного бюджета (для оценки данного риска планируется проведение мониторинга исполнения областного бюджета и принятие управленческих решений по недопущению возникновения риска); риск роста процентных ставок (возникновение непредвиденных расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области вследствие увеличения Банком России размера ключевой ставки); риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.

Кроме того, существует риск несоблюдения условий дополнительного соглашения от 7 апреля 2025 года о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета региона. «Вместе с тем опережающий рост расходных обязательств над доходными источниками не позволяет в полном объеме обеспечить исполнение принятых расходных обязательств». – говорится в постановлении губернатора.

Основной мерой новой трехлетней долговой политики Орловской области заявлено «осуществление достоверного прогнозирования доходов областного бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений». К слову, по состоянию на 1 января 2025 года государственный долг Орловской области составлял 23,166 миллиарда рублей, при этом в его структуре не имелось задолженности по рыночным заимствованиям.

ИА «Орелград»