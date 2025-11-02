В Орле иностранцам и россиянам обещают равную налоговую нагрузку

Правительство региона разработало коэффициент для рынка труда.

Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина представила на заседании Орловского облсовета народных депутатов проект Закона Орловской области «Об установлении на 2026 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». Подобный закон принимается ежегодно с учетом нескольких прогнозируемых показателей. Его основная цель – приблизить величину налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого российскими гражданами.

Для расчета коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2026 год, были приняты базовые показатели. Первый из них – прогнозная величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций. По оценкам департамента, в Орловской области в 2026 году она составит – 70 356 рублей. Второй фактор – прогнозная величина налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процентов от прогнозной величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Орловской области. По расчетной оценке, в 2026 году эта величина составит 9146,28 рубля.

Также сотрудники департамента учли размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента. В данном случае в месяц величина составляет 1200 рублей. Четвертым базовым показателем для расчета является прогнозный коэффициент-дефлятор по налогу на доходы физических лиц, который на 2026 год составляет 4,06 (по информации Министерства экономического развития Российской Федерации).

Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют право привлекать к трудовой деятельности на основании патента иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Налоговым кодексом для данной категории иностранцев предусматривается механизм расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. Фиксированные авансовые платежи по налогу за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц индексируются на установленный на соответствующий календарный год коэффициент-дефлятор, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Последний департамент предложил сделать на 2026 год равным 1,88. По мнению департамента, применение такого коэффициента будет способствовать равной налоговой нагрузке в 2026 году на иностранных граждан, и работающих граждан Российской Федерации. «Как пояснила Ирина Гаврилина, в 2026 году ежемесячный платеж составит 9174 рубля (сейчас — 7782 рубля). Это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет области», – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета.

ИА «Орелград»