Необходимость Дня ветеранов боевых действий объяснили в Орле

Для увековечивания подвига наших воинов требуется отдельная дата.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли проект закона «Об установлении Дня ветеранов боевых действий в Орловской области». Им предлагается закрепить на законодательном уровне новую памятную дату регионального значения: 1 июля – День ветеранов боевых действий в Орловской области. Идею поддержали все фракции регионального парламента. Кстати, она не нова – идея официального признания этого дня зародилась еще более полутора десятилетий назад.

С такой инициативой в декабре 2008 года выступили представители ветеранского сообщества, включая Всероссийские общественные организации «Боевое братство» и «Офицеры России». Увы, официального статуса этот день на национальном уровне пока не получил, но памятная дата 1 июля де-факто уже стала общенациональной памятной датой. Более того, во многих регионах этот день официально признан на региональном уровне: на Алтае, в Карачаево-Черкессии, Коми, Крыму, Мордовии, Якутии, в Амурской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской и других областях.

«Учреждение Дня ветеранов боевых действий в Орловской области направлено на устранение исторической несправедливости: несмотря на то, что участие наших земляков в локальных конфликтах и спецоперациях является неотъемлемой частью военной истории России, их подвиги зачастую остаются «невидимыми» на фоне общенациональных памятных дат, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Они защищали суверенитет и безопасность нашего государства, формируя основу гражданской идентичности. Многие из них продолжают активную общественную работу: участвуют в патриотических акциях, проводят уроки мужества, курируют поисковые отряды. Однако отсутствие официального статуса праздника ограничивает возможности системного признания их заслуг».

Законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий в Орловской области будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан, считают парламентарии. А с точки зрения государственной политики инициатива полностью соответствует указу президента Владимира Путина от 9 ноября 2022 года. Конечно, есть и другие памятные даты, но сам факт их существования не решает задачи адресного чествования ветеранов боевых действий.

Так, дата 23 февраля имеет обобщенный характер, более широкую направленность и не фокусируется на конкретных боевых заслугах. Дата 15 февраля акцентирует внимание на погибших военнослужащих. Дата 3 декабря посвящена безымянным героям прошлого, отдавая дань всем Неизвестным солдатам. Ветераны, вернувшиеся с войны, сталкиваются с непростыми вызовами: им требуется социальная адаптация, медицинская реабилитация и психологическая поддержка. Учреждение отдельного дня подчеркнет ответственность государства и общества за их благополучие, а также станет инструментом привлечения внимания к их нуждам.

«День ветеранов позволит сохранить память о малоизвестных конфликтах, вовлечь молодежь в диалог с участниками событий, укрепляя связь поколений, повысить престиж военной службы через публичное признание заслуг ветеранов, – считают в Орле. – Новая дата не дублирует существующие, а дополняет их, фокусируясь на живых участниках боевых действий, а не только на памяти погибших или общих военных традициях. Ветераны боевых действий – значимая социально-демографическая группа, требующая особого внимания государства. Учреждение 1 июля как официальной памятной даты Орловской области станет не только актом исторической справедливости, но и практическим инструментом формирования гражданской идентичности и усилит социальную защищенность ветеранов боевых действий».

ИА «Орелград»