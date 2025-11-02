Гражданские супруги участников СВО получили льготу

Областные власти предоставили им скидку на транспортный налог.

Как сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, пять из шести законодательных инициатив, связанных с поддержкой участников СВО, депутаты рассмотрели сразу в первом и втором чтениях. Каждый из законопроектов направлен на расширение категории близких участников СВО, имеющих право на существующие социальные льготы для военнослужащих. Один из законопроектов внесен по инициативе депутата Орловского областного Совета Леонида Музалевского.

«Документом предлагается добавить гражданских супругов погибших участников спецоперации в перечень лиц, имеющих право на льготу в размере 50 процентов по транспортному налогу на маломощные легковые автомобили (до 150 лошадиных сил), – пояснили в пресс-службе регионального парламента. – Льготы распространяются на тех, кто прожил одной семьей не менее трех лет или имеет общего ребенка».

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации транспортный налог относится к региональным налогам и устанавливается законами субъектов РФ. Это означает, что регионы в пределах своих полномочий имеют право предусматривать льготы по такому налогу, что в Орловской области активно и делают законодатели. Льготы на транспорт имеют многие категории орловцев. Новый законопроект был разработан в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2025 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Льготу получат люди, в отношении которых установлен факт совместного проживания не менее чем в течение трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии. Льгота будет действовать и для гражданских жен орловцев, призванных на военную службу, в том числе по мобилизации – при наличии общего несовершеннолетнего ребенка с орловцем, погибшим или умершим при прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ или в войсках национальной гвардии.

Стоит отметить, что льгота положена гражданским супругам не только тех, кто воюет непосредственно в зоне СВО на Украине и на территории новых регионов России, но и тех, кто с оружием в руках защищает от атак ВСУ Государственную границу Российской Федерации и территории приграничных регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

