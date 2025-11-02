«Охотников привал» обследовали археологи

Ученые одобрили проект благоустройства исторической территории.

Положительное заключение выдано на проект благоустройства исторической территории в поселке Колпна по итогам проведенной государственной историко-культурной экспертизы. Ранее археологи обследовали земельный участок, отведенный под объект: «Благоустройство территории «Улица Торговая» в историческом поселении Колпна «Охотников привал». Целью экспертизы являлось определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на обследованной земле.

Экспедицию в октябре 2025 года провело ООО НПЦ «Черноземье». Заказчиком работ стало ООО «СтройПроект 48». Как уже рассказывал «Орелград», ранее администрация Колпнянского района подписала контракт с ООО «Стройпроект 48» на разработку проектно-сметной документации для благоустройства территории в историческом поселении. Цена контракта составила 1,716 миллиона рублей, срок его исполнения – 22 декабря 2025 года. Как следует из акта экспертизы, научно-исследовательские археологические работы проводились в соответствии с действующим законодательством, на основании Открытого листа.

Площадь обследования составила 0,62 га. Исследование показало, что на территории «Охотникова привала» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Эта земля расположена вне защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия. Сам участок представляет собой многоугольник, растянувшийся по улице Торговой от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Новоселов.

Полевой этап работ начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался ее фотофиксацией. После визуального осмотра на участке был заложен шурф. При его изучении каких-либо находок и признаков культурного слоя не было обнаружено. Поэтому эксперты выдали положительное заключение, которое должно войти в состав проектной документации.

Напомним, что данный проект стал победителем конкурса Минстроя РФ, на его реализацию из федерального бюджета выделят 68,8 миллиона рублей. Проект предусматривает благоустройство исторического центра Колпны. Как следует из дизайн-проекта, на улице Торговой имеется историческая купеческая застройка, способная привлечь туристов. Однако в настоящее время эта территория представляет собой широкую тупиковую проезжую часть, используемую жителями для пешего транзита, а молодежью – для стихийного активного отдыха на роликах и велосипедах.

«Значимые проблемы мешают раскрыться всему туристическому и функциональному потенциалу», – говорится в дизайн-проекте, предусматривающем создание зон для активного отдыха, включая велодорожки, площадки для роликов, беседки для отдыха, развитие бизнеса за счет новых торговых точек сбыта и притяжения разных групп населения. Планируется синхронизация с существующими центрами притяжения и формирование отправной точки для туристических маршрутов.

