Снижение зарплаты зафиксировано в Орловской области

Но по сравнению с прошлым годом заработок жителей региона все-таки подрос.

В Орловской области в августе 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 61 671 рубль. По сравнению с июлем 2025 года она снизилась на 2,2 процента, а по сравнению с августом предыдущего года выросла на 12,1 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2025 года выросла по сравнению с августом 2024 года на 2,9 процента. Такие данные приводит Орелстат, отмечая, что в оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется заметная дифференциация.

На первой строчке регионального рейтинга зарплат традиционно находятся работники финансовой и страховой деятельности, зарабатывающие в среднем по 90 350 рублей в месяц. За ними идут: работники сельского и лесного хозяйства, сферы охоты, рыболовства и рыбоводства – 87 802 рубля в месяц, сферы транспортировки и хранения – 82 922 рубля, обрабатывающих производств – 71 919 рублей, деятельности в области информации и связи – 71 508 рублей, строительства – 68 050 рублей.

Вновь в топ-5 не попали чиновники, поскольку сфера государственного управления оказалась только на седьмой строчке рейтинга. Средняя заработная плата в ней составляет 64 938 рубля. Однако чиновники по уровню зарплаты обошли работников сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром (63 836 рублей), оптовой и розничной торговли (60 531 рубль), сферы здравоохранения и социальных услуг (48 855 рублей), сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений (48 183 рубля), сферы предоставления прочих видов услуг (48 015 рублей), гостиниц и предприятий общественного питания (41 792 рубля) и сферы образовании (27 477 рублей).

В январе-августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года самый высокий темп роста зарплат зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых – на 25,1 процента. На 22, 4 процента вырос заработок работников сферы науки, на 22,1 процента – работников сферы информации и связи, на 20,5 процента – сферы строительства, а также административной деятельности, на 18,6 процента – торговой сферы, на 18,1 процента – сферы обрабатывающих производств, на 16,8 процента – сферы гостиничного бизнеса и оказания услуг общественного питания.

ИА «Орелград»