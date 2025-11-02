На Орловщине стоимость патентов будет расти на величину дефлятора

Областные власти ввозят ежегодную индексацию.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели внесенный губернатором законопроект о дополнении норм Закона «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения». Документ предложил установить ежегодную индексацию размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, индексация будет производиться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. Статья 3 Закона Орловской области от 2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения» получит дополнительное положение. Стоимость патента зависит от величины потенциального дохода, поэтому его цена ежегодно будет прирастать на величину дефлятора.

Для бизнеса это, возможно, и не самая лучшая новость. Однако, в связи с индексацией размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, дополнительные поступления в консолидированный бюджет Орловской области по данной системе налогообложения составят за год не менее 20 миллионов рублей. Для сведения: поступления в консолидированный бюджет Орловской области от патентной системы налогообложения за 2024 год составили 185 миллионов рублей, что на 88,7 миллиона рублей, или на 92 процента выше показателя 2023 года.

«Принятие проекта закона «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения» не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств регионального бюджета, – подчеркнуто в пояснительной записке, – не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов Орловской области».

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, количество индивидуальных предпринимателей в Орловской области по состоянию на 10 января 2025 года составило 18 255, из них относящихся к микробизнесу – 18 099. Патентную систему налогообложения в регионе применяют 7350 предпринимателей, или 40,6 процента от количества индивидуальных предпринимателей, относящихся к микробизнесу.

ИА «Орелград»