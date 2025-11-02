Ответственному бизнесу дадут налоговую льготу

Преференция начнет действовать с 1 января 2026 года.

Проект внесения изменений в статью 2 Закона «О применении на территории Орловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций» сразу в двух чтениях рассмотрели депутаты Орловского облсовета на своем очередном заседании. Он был подготовлен в целях государственной поддержки организаций, включенных в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Преференция коснется ответственного бизнеса – напомним, это относительно новый класс организаций.

«В своем докладе член регионального правительства — руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев сообщил, что документ предоставляет право на применение регионального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организациям, включенным в реестр ответственных субъектов предпринимательской деятельности, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – На вопрос члена комитета по бюджету, налогам и финансам Руслана Перелыгина о конкретных получателях преференций, руководитель департамента ответил, что в списке на сегодняшний день — около 50 субъектов».

Законом Орловской области от 5 ноября 2024 года № 3132-ОЗ «О развитии ответственного ведения бизнеса в Орловской области» на территории региона установлены правовые основы ответственного ведения бизнеса, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В соответствующий реестр подлежат включению финансово устойчивые организации, которые реализуют инвестиционные проекты на территории региона, соблюдают законодательство в сфере защиты прав человека, экологии и уплаты налогов.

Статьей 8 данного закона на региональном уровне уже установлены меры государственной поддержки. В соответствии с одной из них предполагается предоставление указанным организациям льгот по налогам, подлежащим уплате в областной бюджет. Таким образом, проектом закона предлагается предусмотреть право на применение регионального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для хозяйствующих субъектов, имеющих статус «ответственный субъект предпринимательской деятельности Орловской области». Законопроект не содержит норм, способствующих созданию условий для проявления коррупции, отмечают его авторы.

Право на применение инвестиционного налогового вычета, установленного статьей 286.1 Налогового кодекса Российской Федерации, также имеют организации, реализующие проекты, включенные в реестр инвестиционных проектов Орловской области. Преференция им положена при соблюдении нескольких условий одновременно. Например, не менее 70 процентов выручки от реализации товаров (работ, услуг) в рамках реализации инвестиционных проектов по итогам предыдущего налогового периода должно быть сформировано по видам деятельности, включенным в раздел С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

ИА «Орелград»