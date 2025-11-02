Выставку самого мистического романа открыли в Орле

Орловцам по-новому покажут «Мастера и Маргариту» Булгакова.

В читальном зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина открылась выставка, посвященная одному из наиболее значимых произведений золотого фонда русской литературы – роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Выставка проработает до конца ноября. «Мастер и Маргарита» — знаменитый роман Михаила Булгакова, одно из наиболее ярких и мистических произведений русской литературы XX века. В этом произведении автор сплетает несколько сюжетных линий, создавая многогранное и глубокое повествование.

«На выставке представлены издания романа Булгакова «Мастер и Маргарита», выпущенные в разные годы, – рассказали в «Бунинке». – Посетители смогут увидеть, как менялось оформление книги, какие иллюстрации сопровождали текст в разных изданиях. Также внимание будет уделено публикациям фрагментов романа в журналах и альманахах, книжным изданиям, увидевшим свет уже после смерти автора».

Не менее интересными экспонатами выставки являются критические статьи и исследования, посвященные роману, который называют одним из самых таинственных и мистических произведений не только отечественной, но и мировой литературы. Посетители получат возможность ознакомиться с различными интерпретациями произведения, узнать о его влиянии на литературу и культуру, а также о спорах и дискуссиях, которые ведутся вокруг романа.

«Критические материалы включают в себя как классические работы, так и современные исследования. Они представляют разные точки зрения и подходы к анализу произведения, что позволяет посетителям сформировать собственное мнение о романе и его значении, – говорят в областной библиотеке. – Среди представленных материалов есть работы известных литературоведов, а также статьи, посвящённые малоизученным аспектам романа. Например, некоторые исследования сосредоточены на анализе мифологических и библейских мотивов в произведении, другие на изучении его художественной структуры и языка».

Известно, что Булгаков с увлечением изучал немецкий мистицизм периода XIX века, зачитывался трактатами о Боге, демонологиями христианской и иудейской веры, легендами о дьяволе. Считается, что под влиянием прочитанного Булгаков и решился написать свой бессмертный роман, который, кстати, он несколько раз переписывал. Первый вариант книги он создал в 1928-1929 годах, причем тогда у него было другое название.

Вернее, даже несколько названий, в том числе «Жонглер с копытом» и «Черный маг». Главным персонажем был Дьявол, а сама книга была очень похожа на знаменитого «Фауста». Впрочем, издать ее Булгакову не удалось, и он написал пьесу под названием «Кабала святош». Она попала под запрет со стороны властей, после чего Булгаков решил сжечь рукопись. Второй вариант романа носил название «Сатана, или Великий канцлер», где главным героем стал падший ангел. В нем впервые появились Мастер с Маргарит. Однако и этот вариант издан не был, и только третий вариант увидел свет, выйдя под названием «Мастер и Маргарита». Считается, что завершить свой роман Булгаков так и не успел.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»