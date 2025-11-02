Орловская «Виртуальная школа» снова оскандалилась

Суд признал недействительным аукцион по модернизации этой информационной системы.

Арбитражный суд Орловской области в открытом судебном заседании рассмотрел дело по исковому заявлению прокуратуры региона, действовавшей в интересах Орловской области. Иск был подан к компании «Ростелеком» и бюджетному учреждению «Региональный центр оценки качества образования» (ОРЦОКО). Прокуратура просила о признании недействительными электронного аукциона и заключенного по его итогам государственного контракта на модернизацию информационной системы «Виртуальная школа». Также прокуратура просила о применении последствий недействительности сделки в виде возвращения 1,75 миллиона бюджетных рублей.

В основу иска легли материалы региональной антимонопольной службы. Как уже рассказывал «Орелград», ранее УФАС выявило нарушения при сделках с «Виртуальной школой». В данном случае было установлено, что в 2021 году департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области опубликовал извещение о проведении электронного аукциона. Победитель получал право на оказание услуг по модернизации информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа».

Речь шла о «разработке функциональной возможности информационного взаимодействия с информационной системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Орловской области». Начальная максимальная цена контракта составляла 1,75 миллиона рублей. Единственная заявка на участие поступила от «Ростелекома». Компания заключила контракт с ОРЦОКО. Он был исполнен, что подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг. Между тем, при проведении аукциона было установлено требование к участникам закупки о наличии необходимых прав на использование технологий и иных результатов интеллектуальной деятельности.

Орловское УФАС ранее установило, что при заключении подобных сделок, а их было немало, существовало своего рода соглашение, которое привело к ограничению конкуренции. УФАС было установлено, что в период с 2014 по 2023 год «Ростелеком» неоднократно «осуществлял закупки, связанные с функционированием и модернизацией информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». Но ни один из контрактов (за исключением контрактов, предметом которых являлась аренда серверов) не был исполнен «Ростелеком» самостоятельно, поскольку эта компания заключала договоры с субподрядчиками – обладателями интеллектуальных прав.

Данные контракты в части техзадания практически полностью копировали контракты, которые по итогам аукционов получал «Ростелеком». Только цены договоров субподряда были значительно ниже цены государственных контрактов. Один из таких контрактов и привлек внимание прокуратуры. Если цена госконтракта составляла 1,75 миллиона рублей, то контракт с субподрячиком стоил 1,24 миллиона. Полмиллиона бюджетных рублей ушло за «посредничество»? Прокуратура выяснила, что контракт в полном объеме фактически был исполнен компанией-субподрядчиком ООО «ФИТ», а не «Ростелекомом», что подтвердили и материалы проверки УФАС.

Более того, правообладателем информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа» на тот момент являлось ООО «ФИТ». Поэтому прокуратура сочла, что на момент проведения аукциона «Ростелеком» не соответствовал требованиям закупки, ведь тогда у него не было права использования информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа». Оно было предоставлено «Ростелекому» в соответствии с лицензионным договором только в 2023 году, то есть после заключения государственного контракта 2021 года.

Прокуратура заявила, что спорный госконтракт был заключен с нарушением требований Закона № 44-ФЗ «при недобросовестном поведении участника аукциона, с противоправной целью, нарушая принципы контрактной системы, следовательно, публичные интересы». Суд с этим согласился. Аукцион и госконтракт арбитраж признал недействительными. Суд также постановил применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать с «Ростелекома» в пользу Регионального центра оценки качества образования денежные средства в размере 1,75 миллиона рублей. Однако на это решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

