Перечень ветеранов расширили в Орловской области

2.11.2025 | 16:00 Новости, Общество

К участникам вооруженных конфликтов добавили раненых.

Фото: Орловский областной Совет

Депутаты Орловского облсовета одобрили поправки в статью 1 Закона Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооруженных конфликтов, ставших инвалидами вследствие военной травмы или вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания». Законопроект был разработан в связи с принятием Федерального закона от 7 июля 2025 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах». Последний расширил перечень граждан, имеющих право на присвоение статуса «инвалид боевых действий».

Аналогичные поправки было решено внести и в региональный закон. Согласно им к участникам вооруженных конфликтов относятся граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Орловской области, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с выполнением работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

В перечень внесены граждане, являющиеся или являвшиеся военнослужащими спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавшими участие в ходе специальной военной операции в проведении указанных работ. Правительству Орловской области теперь предстоит внести необходимые поправки и в областной «Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов, ставшим инвалидами вследствие военной травмы или вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания».

ИА «Орелград»


