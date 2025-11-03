Долг Орловской области сократится минимум на миллиард

Изменение госдолга произойдет в связи с погашением обязательств по бюджетным кредитам.

В 2026 году планируется сокращение государственного долга Орловской области на 1,113 миллиарда рублей. Изменение произойдет в связи с погашением основного долга по бюджетным кредитам – по графикам в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов в сумме 1,669 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке регионального департамента финансов, приложенной к проекту бюджета региона на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Напомним, в первом чтении его уже утвердили депутаты Орловского облсовета.

Из указанной выше суммы 1,348 миллиарда рублей – это треть от суммы погашения по единому дополнительному соглашению к заключенным ранее соглашениям о предоставлении Орловской области из федерального бюджета кредитов. В соответствии с поручением президента Владимира Путина всего должно быть списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. «В рамках послания Федеральному Собранию президентом Российской Федерации поставлена задача по снижению долговой нагрузки субъектов Российской Федерации путем списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам», – напоминают в департаменте финансов.

Еще 75,846 миллиона рублей пустят на погашение инфраструктурных бюджетных кредитов, привлеченных в 2022-2024 годах на комплексное развитие территорий, модернизацию подвижного состава общественного транспорта и модернизацию водопроводных сетей в Советском районе города Орла. Погашение специальных казначейских кредитов, составит 94,144 миллиона рублей. Они были привлечены в 2023 году на строительство водовода и модернизацию подвижного состава общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях.

Кроме того, 151,155 миллиона рублей регион направит на погашение основного внешнего долга по международному проекту «Пшеница – 2000. Орел». Этот долг, рассчитанный в иностранной валюте, тяжким бременем висит на регионе уже четверть века. По прогнозам департамента финансов, по состоянию на 1 января 2027 года объем государственного долга Орловской области составит 18,528 миллиарда рублей, или 45,4 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Стоит добавить, что Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации Орловской области одобрены расходы, которые можно заявить к списанию в 2026 году, в сумме 2,7 миллиарда рублей. Если одобренное списание состоится, то государственный долг Орловской области сократится на указанную сумму и опустится до отметки 15,8 миллиарда рублей и составит тогда «всего» 38,8 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

ИА «Орелград»