Департамент безопасности «поглотил» мобилизационное управление

Губернатор Клычков оптимизировал структуру областной администрации.

Губернатор Андрей Клычков издал указ об оптимизации структуры органов исполнительной власти Орловской области. Она была скорректирована. Наиболее заметным изменением стало то, что к департаменту региональной безопасности Орловской области губернатор присоединил областное мобилизационное управление. Напомним, что указанный департамент был создан только в сентябре 2025 года. Недавно его возглавил Трофим Шутько, который с 2015 по 2023 год занимал должность начальника следственного управления УМВД по Орловской области, а с 2024 года являлся советником губернатора Орловской области.

«Согласно обновленной структуре в регионе появилась новая должность — заместителя губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по региональной безопасности, – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Этот пост занял назначенный 8 сентября экс-начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Он курирует департамент региональной безопасности Орловской области, который теперь возглавляет Трофим Шутько».

Из текста нового губернаторского указа следует, что данный департамент является правопреемником не только мобилизационного управления Орловской области, но и администрации губернатора и правительства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью, обеспечения деятельности координационных и совещательных органов в указанных сферах.

Департаменту региональной безопасности Андрей Клычков поручил в срок до 5 ноября 2025 года подготовить и в установленном порядке внести на рассмотрение в правительство области проекты нормативных правовых актов, утверждающие его положение, структуру и штатное расписание. А в срок до 1 декабря 2025 года необходимо подготовить проекты нормативных правовых актов, утверждающих положения о структурных подразделениях департамента. В срок до 10 декабря утвержденные должностные регламенты должны поступить в администрацию губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»