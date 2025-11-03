Фальсифицированное масло поставили в «Добринский»

Нарушения выявила проведенная экспертиза продукта питания.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области «Дом социального обслуживания «Добринский» к обществу с ограниченной ответственностью «Атлас» из города Колпино. В качестве третьего лица в процессе выступило Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям.

Суд установил, что прошлым летом «Добринский» заключил с «Атласом» контракт на поставку продуктов питания, а именно сливочного масла и творога. Цена контракта составляла 1,642 миллиона рублей. Договором было предусмотрено периодическое проведение экспертизы качества поставляемых продуктов. Исследования проводятся на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации товара.

В рамках заключенного контракта в октябре 2024 года «Атлас» поставил «Добринскому» 81 килограмм сливочного масла марки «Крестьянское», произведенного в Курской области. Стоимость поставки составила 40,8 тысячи рублей. Образцы от этой партии были направлены на экспертизу. А вскоре «Добринский» получил от Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям письмо о недопустимости обращения продукции, то есть указанного сливочного масла, в связи с его несоответствием требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Как следует из указанного письма, по результатам лабораторных исследований Орловским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» было установлено, что масло не соответствует требованиям безопасности по массовой доле сорбиновой кислоты. Она находилась в масле в большом количестве, хотя присутствие такой «добавки» вообще не допускается. Кроме того, в составе масла выявили растительные жиры, которых там также не должно было быть. По мнению, экспертов, присутствие растительных жиров и сорбиновой кислоты свидетельствует об использовании при изготовлении масла немолочных видов сырья, что является одним из способов его фальсификации.

После получения заключения экспертизы и письма Россельхознадзора социальное учреждение потребовало от поставщика вернуть деньги, заплаченные за некачественное масло. Поскольку его претензия была оставлена без ответа, учреждение обратилось в суд. Региональный арбитраж проверил выводы экспертов и удовлетворил исковые требования, обязав «Атлас» вернуть «Добринскому» 40,8 тысячи рублей за некачественное масло. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»