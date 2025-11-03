Продавщица обворовала уснувшую орловчанку

Дело о краже денег рассмотрел Орловский районный суд.

Перед судом предстала местная жительница, работающая продавцом-кассиром в магазине индивидуального предпринимателя. Ранее эта женщина, образование которой ограничилось первым классом, уже была судима и даже отбывала срок в исправительной колонии общего режима. На этот раз ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Как установил суд, женщина без разрешения вошла в чужой дом.

Уже тем самым она нарушила статью 25 Конституции РФ, согласно которой: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения». Она проникла внутрь через незапертую входную дверь и увидела, что хозяйка дома спит. Стараясь не шуметь, незваная гостья прошлась по дому.

На кухне она нашла кошелек, из которого 2500 рублей перекочевали в ее карман. Затем нашла сумку, из которой украла еще 60 000 рублей наличными. После этого гостья чужой дом покинула, прихватив, таким образом, 62 500 чужих рублей. Для потерпевшей материальный ущерб оказался значительным. В судебном заседании подсудимая признала вину в совершении преступления, в содеянном раскаялась, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

Поэтому в суде были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии. Из них следует, что подсудимая приехала в один из поселков, расположенный на территории Орловского муниципального округа, чтобы посмотреть дома. Якобы она хотела прикупить себе домик в деревне. Пошла по поселку и увидела, что в одном из домов открыта настежь входная дверь. Она зашла в чужой дом и совершила кражу денег. Затем решила пройти в зал, но увидела, что там на диване спит хозяйка дома.

Последняя все-таки проснулась, но воровка не растерялась и озвучила ей версию о желании купить дом. Хозяйка спросонья даже подсказала ей возможные варианты покупки дома. Кражу денег она обнаружила уже после визита гостьи и обратилась за помощью в полицию. Воровка получила наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года, с удержанием ежемесячно из ее заработной платы 10 процентов в доход государства.

ИА «Орелград»