В Орловской области расширили перечень услуг для инвалидов

Соответствующие изменения внесены в региональный классификатор.

Департамент финансов Орловской области внес изменения в приказ об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг. В перечень включена услуга по физической реабилитации и абилитации инвалидов с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. Для инвалидов она бесплатна.

К слову, общая численность инвалидов в Орловской области сократилась с 50 208 человек в 2021 году до 48 457 человек в 2024 году. Сокращение отмечено на 1751 человека, или на 3,4 процента. Такие данные приведены в паспорте недавно принятой региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Орловской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь на 2025-2030 годы».

Из нее следует, что в Орловской области отмечается снижение числа инвалидов за счет взрослого населения, однако число детей-инвалидов ежегодно растет. Так, за анализируемый период общая численность детей-инвалидов увеличилась на 100 человек, или на 3,2 процента – с 2972 человек в 2021 году до 3072 человек в 2024 году. В общей структуре инвалидности инвалиды 1-й группы составляют 11,4 процента, инвалиды 2-й группы – 49,2 процента, инвалиды 3-й группы – 39,2 процента.

Как и в других регионах, в Орловской области комплекс оптимальных для инвалида мероприятий и услуг по основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации, в том числе для детей-инвалидов, определяется с учетом: рекомендуемых медицинской организацией мероприятий; перечня медицинских и социальных показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации; рекомендаций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, предоставляемыми в том числе ребенку-инвалиду; заключений реабилитационных организаций.

«Решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации и услугами, предоставляемыми инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета, принимается при осуществлении медико-социальной экспертизы по медицинским и социальным показаниям с учетом медицинских противопоказаний в целях устранения или возможно более полной компенсации стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, исходя из необходимости уменьшения степени их выраженности», – говорится в документе.

