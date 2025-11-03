Орловца осудили за легализацию иностранцев

Обвинительный приговор вынес Новодеревеньковский районный суд Орловской области.

По приговору Новодеревеньковского районного суда Орловской области жителю поселка Хомутово назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Как пояснили в пресс-службе суда, его действия были квалифицированы по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление мужчина совершил в январе 2025 года. Он обратился в местный отдел МФЦ с заявлением и пакетом документов, необходимых для постановки на регистрационный учет двух иностранных граждан. Мужчина решил прописать их в своем доме, хотя в реальности пускать их жить к себе он не планировал. По версии следствия, орловец таким образом пытался помочь нелегалам узаконить свой статус в нашей стране.

Поскольку он не намеревался предоставлять мигрантам свой дом для фактического проживания, орловец нарушил требования Федерального закона №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Данный закон гласит, что временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания.

Более того, суд в рамках рассмотрения уголовного дела пришел к выводу, что подсудимый своими действиями лишил сотрудников МО МВД России «Новодеревеньковское», а также органов, отслеживающих исполнение законодательных актов, возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

«При назначении подсудимому наказания суд принял во внимание конкретные обстоятельства дела, что данное преступление относится к категории средней тяжести, подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, и с учетом смягчающих вину обстоятельств пришел к выводу, что за совершенное подсудимому преступление должно быть назначено наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил», – резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»