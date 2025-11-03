Орловчанку отдали под суд за стычку с соседкой

Женщины что-то не поделили на общей кухне.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Ливенский районный суд Орловской области в отношении ранее несудимой местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что подсудимая нанесла побои другой женщине, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ. Кстати, в 2024 году эта же гражданка была привлечена мировым судом к административной ответственности за нанесение побоев.

Тогда ее оштрафовали на 5000 рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ, однако, как показали дальнейшие события, на путь исправления она не встала. Новый инцидент произошел в марте 2025 года. Подсудимая тем вечером находилась в состоянии алкогольного опьянения. На общей кухне общежития она что-то не поделила с соседкой и умышленно ударила своей правой ногой по левому коленному суставу и левой голени соседки, отчего та испытала физическую боль.

Обидчица тут же из кухни сбежала. В судебном заседании она вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала. По ее версии, на кухне общежития у нее произошел лишь словесный конфликт с соседкой, «во время которого никаких ударов она не наносила». Несмотря на непризнание вины подсудимой, ее виновность в совершении преступления была установлена судом. Она подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и материалами дела.

Потерпевшая сразу после инцидента позвонила дочери и обо всем ей рассказала. Вскоре дочь уже была в общежитии. В суде она дала показания в качестве свидетеля. Она рассказала, что маму пришлось везти в больницу. К счастью, полученная ею физическая травма оказалась не опасной для жизни и здоровья, но чрезвычайно болезненной. Подсудимую признали виновной и наказали штрафом в размере 7000 рублей. Таким образом, женщина получила уголовную судимость.

