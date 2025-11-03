В Орле самозанятый попался на афере с объявлениями

Уголовное дело рассматривал Заводской районный суд.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании, в особом порядке судебного разбирательства, уголовное дело в отношении местного жителя, имеющего статус самозанятого. Ранее он не был судим, но теперь получил судимость по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как следует из текста обвинительного приговора, в октябре 2024 года самозанятый решил незаконным путем улучшить свое материальное положение. Он задумал совершить хищение чужих денежных средств путем обмана.

Орловец зашел на популярный сайт объявлений «Авито» и разместил там свое объявление в разделе «Авто и запчасти из Владивостока». Там он указал заведомо ложную информацию о продаже запчастей на автомобили, которые у него якобы имелись в наличии. А чтобы заманить как можно больше покупателей, установил весьма привлекательные цены. На самом деле, как установили следствие и суд, в наличии данных товаров у него не имелось, и он просто хотел обмануть потенциальных покупателей.

Вскоре на объявление откликнулся покупатель, который хотел купить у афериста двигатель для автомобиля Mitsubishi Outlander. Между сторонами завязалась переписка. Аферист заверил клиента, что указанный двигатель у него имеется. Для придания убедительности своему обману и придания видимости сделки гражданско-правового характера, сообщил, что цена покупки составит всего 120 тысяч рублей – это значительно ниже рыночной цены. Кроме того, аферист обещал выслать заказываемый товар курьерской службой.

Аферист потребовал предоплату в сумме 60 тысяч рублей, причем деньги попросил перевести на электронный кошелек ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). Такими кошельками пользуются те, кто делает ставки в букмекерских конторах. Ничего не подозревающий покупатель перевел продавцу 60 тысяч рублей, но заказа не дождался. Аферист же потратил деньги на свои личные нужды. В судебном заседании подсудимый заявил, что предъявленное обвинение ему понятно, и он с ним полностью согласен. Суд приговорил его к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»