Жителя Новосиля осудили за кражу «новогодней» елки

Мужчина решил не ходить за елкой в лес, а залез к соседу.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в первой инстанции рассматривал Новосильский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее не имевший судимостей, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Как следует из материалов дела, подсудимый «решил приобрести для личных целей хвойное дерево путем его рубки в лесу».

Он взял с собой топор и отправился в лес в компании знакомого ему подростка. По пути мужчина заметил чужой дом, во дворе которого росли деревья. Он тут же передумал идти за елкой в лес и залез в чужой двор. Там он с помощью топора срубил три дерева, а именно: две сосны сорта «Тунберга», высотой 130 сантиметров и стоимостью 3000 рублей каждая, а также одно дерево сорта «Скальный можжевельник», рода кипарисовых, высотой 150 сантиметров и стоимостью 7500 рублей. Таким образом, всего мужчина нарубил деревьев на общую сумму 13 500 рублей, после чего скрылся с места совершения преступления.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и в содеянном раскаялся. При допросе он пояснил, что около 6 или 7 часов вечера он пошел в лес, чтобы срубить там ель для празднования Нового года. Увидев по дороге участок, на котором росли похожие на ель деревья, он зашел на территорию чужого домовладения, не имевшего при входе калитки. Постучал в дверь, но ему никто не ответил. И тогда он якобы подумал, что дом нежилой, срубил на участке деревья, одно из которых отнес домой и нарядил его как новогоднюю ель.

Второе дерево он оставил на участке, не успев его унести, а третье полиция нашла возле магазина. Видимо, преступник там его бросил. Также подсудимый пояснил, что перед потерпевшей извинился устно и компенсировал ей сумму ущерба, перечислив денежные средства в размере 13 500 рублей на ее счет по номеру телефона. Суд признал его виновным в краже чужого имущества и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»