В Мезенском колледже наказали нарушителя

Образовательное учреждение отреагировало на предписание КСП.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, руководство Мезенского педагогического колледжа отреагировало на требования выданного ему ранее предписания. КСП провела проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Доступная среда». Он является частью государственной программы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Расходы на реализацию процессных мероприятий «Доступная среда» в 2024 году составили 28,3 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24,7 миллиона рублей, областного бюджета – 3,6 миллиона.

«С учетом целевых задач основной объем средств направлен на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, которой определен БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», – пояснили в КСП. По итогам проверки в колледже были выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе при обосновании начальной максимальной цены контракта по отдельным закупкам.

Также в ходе проведенного аудита были вскрыты недостатки при отражении значений плановых показателей мероприятий государственной программы, ответственным за достижение которых является департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Поэтому в адрес колледжа было внесено представление «в целях устранения выявленных нарушений и недопущения в дальнейшем». Департамент социальной защиты получил от КСП информационное письмо «для использования в работе при реализации законодательно возложенных полномочий».

В рамках исполнения требований и рекомендаций Контрольно-счетной палаты в Мезенском педагогическом колледже провели специальное рабочее совещание с должностными лицами учреждения. Последним указали на «неукоснительность соблюдения требований действующего законодательства при осуществлении закупочной деятельности в дальнейшем». Также была проведена служебная проверка, по итогам которой одно должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

«В целях повышения исполнительской дисциплины и профессиональных компетенций сотрудников четыре должностных лица учреждения прошли обучение по программам повышения квалификации в сфере закупочной деятельности», – добавили в КСП. Департамент соцзащиты, в свою очередь, подготовил проект внесения изменений в постановление правительства об утверждении госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Орловской области». Сообщается, что в нем учтены «все выявленные недостатки нормативно-правового регулирования при отражении значений плановых показателей программных мероприятий».

