Орловца оштрафовали за необдуманные высказывания

Мужчина нелестно высказался о правоохранителях в социальной сети.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении жителя Краснозоренского района Орловской области за размещение в сети «Интернет» высказывания унизительного характера по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Его действия были расценены как направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Мужчина получил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

«Как следует из материалов дела, гражданин Р., находясь по месту своего жительства и используя сотовый телефон, разместил в сети «Интернет» на странице «ВКонтакте», с использованием принадлежащего ему аккаунта видеозапись своего выступления», – уточнили в пресс-службе районного суда. Из описания следует, что видеозапись представляла собой монолог с высказываниями унизительного характера по отношению к группе лиц, объединенных по роду трудовой деятельности, а именно по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Данный монолог был опубликован в открытом доступе, ознакомиться с ним мог любой пользователь социальной сети. То есть это была информация, доступная для публичного просмотра неограниченным кругом лиц. Действия правонарушителя были квалифицированы по статье 20.3.1 КоАП РФ, они не содержали состава уголовно наказуемого деяния. В судебном заседании данный гражданин свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и обязался удалить размещенную в сети видеозапись своего выступления.

«При назначении правонарушителю административного наказания в виде штрафа суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, смягчающее наказание обстоятельство и отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность. Постановление в законную силу не вступило», – отметили в пресс-службе суда. Последний в своем решении также указал, что частью 2 статьи 29 Конституции РФ установлено: не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

ИА «Орелград»