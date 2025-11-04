Финансирование малого бизнеса проверили на Орловщине

По итогам проверки были выявлены отдельные недостатки.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Он входит в структуру национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проверка затронула региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности и некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области».

Аудиторы выяснили, что за 2023-2024 годы бюджетные расходы на реализацию мероприятий указанного выше регионального проекта составили 30,919 миллиона рублей, в том числе расходы департамента – 14,57 миллиона рублей, расходы Фонда – 16,349 миллиона рублей. В ходе проверки были отмечены отдельные недостатки нормативно-правового регулирования, касающиеся процедуры конкурсного отбора грантополучателей. В связи с этим Контрольно-счетная палата дала Фонду и департаменту ряд рекомендаций по повышению эффективности бюджетных расходов и реализации контрольных функций.

«В отношении отдельных получателей грантов установлены нарушения при расходовании средств гранта, в том числе: расходование средств гранта не в соответствии с заявленными направлениями сметы, осуществление расходов, не подтвержденных надлежащим образом первичными документами, несоблюдение условий софинансирования производимых расходов», – сообщает КСП.

В ходе проверки также было установлено, что регламенты оказания услуг на базе Центра поддержки предпринимательства и Центра кластерного развития Фонда на 2023-2024 годы были разработаны с нарушением «Требований № 142», обязательных к применению при расходовании средств субсидии, предоставленной Минэкономразвития РФ. По мнению аудиторов, это влияет на результативность использования федеральной субсидии. Также были вскрыты нарушения и недостатки при оформлении первичных учетных документов в рамках деятельности Фонда и порядка предоставления услуг.

По итогам проверки в адрес департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области и некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» были внесены представления для принятия мер реагирования по устранению допущенных нарушений и недопущению их в дальнейшем, подытожили в КСП.

