Орловский водитель покусал инспектора ГАИ

Необычный дорожный инцидент произошел в Новосильском районе.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу о необычном дорожном инциденте, которое рассмотрел Залегощенский районный суд Орловской области. Произошел он 7 октября 2024 года. В тот день сотрудники Госавтоинспекции несли службу на маршруте патрулирования на автодорогах Новосильского района. В какой-то момент их внимание привлек автомобиль марки ВАЗ-11193. Сотрудники ГАИ пытались остановить транспортное средство для проверки, но водитель не просто проигнорировал требование об остановке, но и попытался скрыться от полиции.

Экипаж ГАИ ринулся в погоню, которая, как следует из материалов уголовного дела, была довольно длительной. Однако полицейским все-таки удалось догнать и задержать беглеца. Водителя пересадили из автомобиля ВАЗ-11193 на переднее сиденье служебного автомобиля полиции для составления в отношении него административного протокола. Но правонарушитель и там повел себя агрессивно и пытался «воспрепятствовать составлению административного материала, в связи с чем сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия».

В материалах дела отмечено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он прекрасно понимал, кто находится перед ним. Но все равно набросился на сотрудника ГАИ. Водитель умудрился не менее двух раз укусить полицейского за правое плечо, тем самым причинив ему физическую боль. Его действия были квалифицированы следствием и судом по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия к представителю власти). В судебном заседании подсудимый не согласился с предъявленным ему обвинением, но его вина была доказана, в том числе показаниями пострадавшего.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, – сообщили в пресс-службе Залегощенского районного суда. – Поскольку подсудимый был ранее осужден и не отбыл назначенное ему наказание по приговору Новосильского районного суда, суд окончательно назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года».

ИА «Орелград»