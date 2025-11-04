Новые памятники археологии обнаружили в Орловской области

Они уже включены в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области включило в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия сразу четыре новых объекта, обладающих историко-культурной ценностью с точки зрения истории и археологии. В список вошли: «Поселение 1 у села Дарище», XVI-XVII вв., XVIII в.; Балка Ольховец. Поселение 1», XII-XIV вв., XVIII в. «Поселение 1 у села Судбищи», XII-XIII в.; «Поселение 2 у села Судбищи», XII- XIV вв., XVII-XVIII. Эти памятники в ближайшем будущем могут получить официальный статус объектов культурного наследия федерального значения.

Областные власти уже утвердили границы территорий выявленных объектов археологического наследия и ввели особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются новые памятники. Также власти распорядились принять меры по государственной охране перечисленных объектов до принятия решения об их включении или отказе во включении в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Соответствующие уведомления будут направлены собственникам и пользователям земельных участков, на которых находятся новые памятники, а также в органы местного самоуправления. Особый режим использования земельных участков предполагает запрет на проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

Запрещается вывоз грунта, распахивание плугом, разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности земли остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и др.), предметов материальной культуры без специального разрешения – открытого листа. Не допускается размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие.

Разрешается: проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия; установка информационных знаков и указателей; проведение мониторинга; проведение землеустроительных работ; доступ к объектам археологического наследия.

