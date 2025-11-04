Регулятор объяснил, почему менялись цены в Орловской области

Сказался рост затрат на производство и логистических издержек.

По данным Росстата, в Орловской области в сентябре 2025 года средние цены на потребительском рынке выросли на 0,6 процента по сравнению с августом. Анализ ценовой ситуации провело Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Как сообщает регулятор, цены, например, на продукты менялись по-разному. Впервые за долгое время в регионе подорожали куриные яйца, что эксперты объясняют ростом затрат на производство. Птицефабрики просто заложили в цены свои выросшие затраты, так что их проблемы за свой счет решает конечный потребитель. Овощи и фрукты продолжили дешеветь – сказывается сезонный фактор и богатый урожай.

«На рынке непродовольственных товаров в сентябре сильнее подорожали моющие и чистящие средства, – пояснили в Орловском отделении Центробанка. – Причина – в росте издержек производителей и ритейлеров на сырье, материалы, логистику и оплату труда. А вот телевизоры и смартфоны, напротив, стали дешевле. Сказалось снижение спроса на эту технику – в том числе и из-за высоких ставок по потребительским кредитам».

По данным регулятора, изменилась ценовая ситуация и на туристическом рынке. Например, в сентябре подешевели поездки на Черноморское побережье и в Крым, а также доступнее стали речные круизы. Здесь важную роль сыграл сезонный фактор, поскольку летний сезон отпусков завершился, соответственно, снизился спрос на туристические поездки. Отмечают эксперты и то, что в первый месяц осени в регионе снизилась стоимость услуг пассажирского транспорта. Это также связано с сезонным снижением цен на железнодорожные перевозки. При этом образовательные услуги подорожали, но подобное традиционно происходит в начале каждого нового учебного года.

В целом, годовая инфляция в Орловской области замедляется четвертый месяц подряд, и в сентябре она составила 8,5 процента. Причем эксперты ожидают дальнейшее снижение инфляции, что связано, в том числе, с постепенным снижением ключевой ставки. Напомним, 24 октября 2025 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17 до 16,5 процента годовых, и это было уже четвертое снижение подряд.

«Инфляция потихоньку замедляется – это мы видим и на примере нашего региона, – комментирует управляющий отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский. – Это значит, что высокая ключевая ставка продолжает работать. И чтобы не сделать условия для экономики слишком жесткими, нужно продолжать ее снижать. Но шаг снижения стал меньше. Мы собираемся дольше сохранять ставки высокими. Это говорит о том, что риски ускорения инфляции еще велики, и наши решения должны быть аккуратными».

ИА «Орелград»