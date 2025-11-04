Орловщину обязали вернуть часть субсидии на усадьбу Шеншиных

Благоустройство на федеральные деньги обросло скандалом.

Стали известны новые подробности спора Управления Федерального казначейства по Орловской области с региональным департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Сотрудники казначейства ранее провели выездную проверку соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Такие трансферты выдаются победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

По итогам 2021 года одними из победителей этого конкурса стали проекты по благоустройству усадьбы Шеншиных в деревне Волково Мценского района и Фетовского сквера в городе Мценске. Федеральные деньги на их реализацию прошли по бюджетной цепочке. Сначала их «спустили» до Орловской области, затем – до города и сельской администрации. Все сделки были закреплены соответствующими соглашениями, в которых были четко указаны цели выделения средств.

От имени Орловской области соглашения заключал вышеуказанный департамент. Соглашения были заключены с администрацией города Мценска, затем по цепочке – с администрацией Подмокринского сельского поселения. В ходе проверки было установлено, что благоустройство Фетовского сквера было произведено с отступлением от схем, утвержденных ранее федеральной комиссией. Кроме того, установлено, в 2022 году при благоустройстве Фетовского сквера были приобретены лавки, урны и вазоны, не предусмотренные конкурсной заявкой и проектно-сметной документацией по проекту, – на общую сумму 769,56 тысячи рублей.

Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке результатов благоустройства усадьбы Шеншиных. К тому же оказалось, что местные чиновники закупили товары, не относящиеся к элементам благоустройства, на общую сумму 2,488 миллиона рублей. В частности, были приобретены: электросамокат, комплект лыж, роликовые коньки, шлем защитный детский, сетка теннисная, ракетка теннисная, сетка баскетбольная, ботинки лыжные, коньки, мяч баскетбольный, а также «электромашинка детская». Проверяющие отметили в акте, что все эти предметы не относятся Градостроительным кодексом РФ к элементам благоустройства.

Сотрудники казначейства выявили нецелевое использование средств федерального бюджета. Департамент был обвинен в ненадлежащем контроле за работами по благоустройству. По итогам проверки департаменту было направлено представление с требованием принять меры по устранению причин и условий бюджетных нарушений. Кроме того, департаменту предписали возвратить в федеральный бюджет, по причине «недостижения значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов», денежные средства в общей сумме 1,261 миллиона рублей.

Департамент не согласился с требованиями казначейства и обратился в арбитражный суд, попросив признать представление незаконным и недействительным. Областные чиновники пытались доказать, что федеральные средства были освоены без нарушений. Однако факты нарушений при использовании федеральных денежных средств были подтверждены ранее и в рамках других судебных процессов. Вот и новый суд отказал департаменту в удовлетворении исковых требований, признав требования казначейства законными. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА «Орелград»