Типографию «Труд» проверили на целевое использование средств

По итогам проверки типография уже приняла меры к устранению выявленных нарушений.

Информацию о результатах проверки целевого и эффективного использования государственного имущества и средств областного бюджета, выделенных АО «Типография «Труд», обнародовала Контрольно-счетная палата Орловской области. В ее рамках аудиторы выявили факты недостоверного отражения сведений в бухгалтерском учете в отношении четырех объектов недвижимого имущества, а также дебиторской задолженности по расчетам с контрагентами.

Кроме того, выявлены нарушения гражданского законодательства и недостатки при заключении и исполнении договоров, в том числе при предоставлении помещений и транспортных средств в аренду. Отметила своем отчете КСП и отдельные нарушения расчетной дисциплины и недостатки при организации типографией претензионной работы. Установлены факты нарушения порядка размещения в Единой информационной системе плана закупок товаров, работ и услуг на 2023 и на 2024 год, отчетов о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информации и документов в реестре договоров в ЕИС.

«Обществом заключались договоры без указания цены и объема закупаемых товаров, работ, услуг, в 2024 году осуществлялась приемка товаров (работ, услуг) по заключенным ранее 2024 года договорам без их пролонгации, не вносились изменения в договоры в части сроков исполнения, – следует из отчета КСП. – По результатам контрольного мероприятия генеральному директору АО «Типография «Труд» внесено представление».

Меры уже приняты. В частности, типография провела инвентаризацию недвижимости, и теперь в бухгалтерском учете «обеспечено достоверное отражение сведений в отношении объектов недвижимого имущества, инвентарные карточки на объекты основных средств оформлены в соответствии с требованиями законодательства в сфере бухгалтерского учета». Также приняты меры по повышению эффективности использования имущества, находящегося в распоряжении этого акционерного общества.

«Организована претензионно-исковая работа в целях взыскания дебиторской задолженности с контрагентов, – сообщает КСП. – Устранены недостатки в заключенных договорах с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях обеспечения достоверности отраженных данных фактическим договорным отношениям. Внесены изменения в положение об арендной плате за пользование недвижимого имущества АО «Типография «Труд».

ИА “Орелград”