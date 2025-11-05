АПК «Юность» поймали на незаконном пользовании недрами

Нарушения зафиксировали в Орловском муниципальном округе.

Факт установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. АПК «Юность» пользовалась недрами для добычи подземных вод, но не оформляла необходимую лицензию «в установленном порядке». Уточняется, что вода требовалась для животноводческих объектов — для хозяйственных и бытовых, а также технологических целей.

Прокурор возбудил административное дело. Ответчиком выступал генеральный директор юридического лица.

В итоге главу АПК оштрафовали на 31 тысячу рублей. Также суд обязал компанию получить лицензию.

«В настоящее время решение суда исполнено», – указали в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»