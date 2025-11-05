АПК «Юность» поймали на незаконном пользовании недрами

5.11.2025 | 16:05 Закон и порядок, Новости

Нарушения зафиксировали в Орловском муниципальном округе.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Факт установила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. АПК «Юность» пользовалась недрами для добычи подземных вод, но не оформляла необходимую лицензию «в установленном порядке». Уточняется, что вода требовалась для животноводческих объектов — для хозяйственных и бытовых, а также технологических целей.

Прокурор возбудил административное дело. Ответчиком выступал генеральный директор юридического лица.

В итоге главу АПК оштрафовали на 31 тысячу рублей. Также суд обязал компанию получить лицензию.

«В настоящее время решение суда исполнено», – указали в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


