Глава Ливен сообщил об акте вандализма

Неизвестные повредили фасад здания нового молодёжного центра.

Напомним, муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Ливны»» пока что даже не открыто. Как рассказал глава города Сергей Трубицин, предстоящее событие омрачили вандалы.

«Кто-то решил проявить свою «силу» в самом неподходящем для этого месте», – констатировал чиновник. Он отметил, что такое поведение — проявление неуважения к городу и жителям. Также Трубицын заявил, что в ближайшее время повреждения устранят.

Кроме того, городские власти приложат все усилия, чтобы установить нарушителей. Полиция уже занимается этим вопросом.

ИА «Орелград»