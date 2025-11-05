Глава Ливен сообщил об акте вандализма

5.11.2025 | 16:15 Новости, Происшествия

Неизвестные повредили фасад здания нового молодёжного центра.

Фото: Сергей Трубицын

Напомним, муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Ливны»» пока что даже не открыто. Как рассказал глава города Сергей Трубицин, предстоящее событие омрачили вандалы.

«Кто-то решил проявить свою «силу» в самом неподходящем для этого месте», – констатировал чиновник. Он отметил, что такое поведение — проявление неуважения к городу и жителям. Также Трубицын заявил, что в ближайшее время повреждения устранят.

Кроме того, городские власти приложат все усилия, чтобы установить нарушителей. Полиция уже занимается этим вопросом.

ИА «Орелград»


