В начале ноября орловцам начали навязывать новогоднее настроение

В Орле на площади Ленина устанавливают главную ёлку региона.

Сегодня здесь начали ставить каркас для создания масштабного символа предстоящего праздника. Похоже, чиновников не смущает тот факт, что до Нового года остаётся ещё около двух месяцев.

Впрочем, в 2024-м ёлку начали устанавливать на площади Ленина не намного позже — 9-го ноября.

А вот новогодняя ярмарка в этом году откроется заметно раньше. Торговля продуктами и сувенирами должна начаться уже с 5 декабря.

ИА «Орелград»