В начале ноября орловцам начали навязывать новогоднее настроение

5.11.2025 | 15:05 Важное, Новости, Общество

В Орле на площади Ленина устанавливают главную ёлку региона.

Фото: ИА “Орелград”

Сегодня здесь начали ставить каркас для создания масштабного символа предстоящего праздника. Похоже, чиновников не смущает тот факт, что до Нового года остаётся ещё около двух месяцев.

Впрочем, в 2024-м ёлку начали устанавливать на площади Ленина не намного позже — 9-го ноября.

А вот новогодняя ярмарка в этом году откроется заметно раньше. Торговля продуктами и сувенирами должна начаться уже с 5 декабря.

