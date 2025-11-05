Число участников крестного хода в Орле оценили в 2 тысячи человек

5.11.2025 | 10:40 Новости, Общество

Такие цифры приводит областная администрация.

Фото: Орловская митрополия

Шествие состоялось накануне. Крестный ход одновременно приурочили к празднованию Казанской иконы Божьей Матери и ко Дню народного единства.

Верующие прошли от гарнизонного храма, названного в честь этой святыни, по Наугорскому шоссе до сквера Воинов-интернационалистов. В конечной точке митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил богослужение в память обо всех погибших защитниках Отечества.

В шествии участвовали замгубернатора в правительстве Орловской области Ирина Патронова, спикер регионального парламента Леонид Музалевский, сенатор Вадим Соколов и другие официальные лица.

Отметим, что также накануне крестные ходы прошли во многих других городах России — в том числе в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Владивостоке.

ИА «Орелград»


