В Орле из кранов может политься зелёная вода

Филиал «РИР Энерго» проводит плановую проверку теплоснабжения.

Этой ночью в систему добавили безопасный зелёный краситель – флуоресцеин. Таким образом сотрудники компании выявляют утечки и неисправности в инфраструктуре и оборудовании.

Как пояснили в филиале, при исправной работе водогрейного оборудования центрального теплового пункта краситель не должен попадать в воду, которая идёт из крана.

Если же потребитель заметит необычный цвет воды, то может сообщить об этом на номер диспетчерской службы филиала +7 (4862) 25-50-12. Также такие звонки принимает единая городская диспетчерская служба по телефону +7 (4862) 55-29-74. Оба номера доступны круглосуточно. Кроме того, эта информация должна заинтересовать вашу управляющую компанию.

«Флуоресцеин – это органический краситель, абсолютно безопасный для организма. Он разрешён к применению всеми надзорными органами (включая Ростехнадзор и Роспотребнадзор) для определения утечки воды в теплосетях и водоводах, в том числе питьевых», – добавили в «РИР Энерго».

ИА «Орелград»