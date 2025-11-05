Московская мэрия рассказала об орловском фермере

Сергей Павлов систематически торгует картофелем на столичных ярмарках выходного дня.

Об орловце рассказали в материале, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что поля, принадлежащие фермеру, находятся в деревне Антоновка. Павлов переехал сюда из северной части нашей страны ещё в 1992-м году.

«Купил дом и гектар земли. С тех пор выращиваю картошку — у меня три теплицы и поле. Земля здесь благодарная, работать одно удовольствие», — рассказал предприниматель.

Орловский производитель выращивает картофель сортов «Гала» и «Синеглазка», «Ред Скарлет», а также более редкого — «Киви». В столице он торгует своим товаром на ярмарках, которые проходят на Волгоградском проспекте. Отмечается, что еженедельно на всех таких мероприятиях москвичи закупают около 38 тонн картофеля.

ИА «Орелград»