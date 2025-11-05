Московская мэрия рассказала об орловском фермере

5.11.2025 | 16:45 Новости, Общество

Сергей Павлов систематически торгует картофелем на столичных ярмарках выходного дня.

Фото: Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Об орловце рассказали в материале, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Известно, что поля, принадлежащие фермеру, находятся в деревне Антоновка. Павлов переехал сюда из северной части нашей страны ещё в 1992-м году.

«Купил дом и гектар земли. С тех пор выращиваю картошку — у меня три теплицы и поле. Земля здесь благодарная, работать одно удовольствие», — рассказал предприниматель.

Орловский производитель выращивает картофель сортов «Гала» и «Синеглазка», «Ред Скарлет», а также более редкого — «Киви». В столице он торгует своим товаром на ярмарках, которые проходят на Волгоградском проспекте. Отмечается, что еженедельно на всех таких мероприятиях москвичи закупают около 38 тонн картофеля.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU