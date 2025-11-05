Сахзаводская школа открылась после ремонта

5.11.2025 | 16:33 Новости, Образование

Учебное заведение находится в Ливенском районе.

Фото: vk.com/leonid_muzalevsky

Об открытии сообщил спикер областного совета Леонид Музалевский. Он принял участие в соответствующей церемонии.

Работы велись в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» (который является частью национального проекта «Молодёжь и дети»). «Школа обновилась системно: не только приведены в порядок помещения, но и закуплено современное оснащение для обучения и исследований», – отметил Леонид Музалевский.

Также председатель регионального парламента подчеркнул, что в этом году учебное заведение отмечает 65-летний юбилей и вступает в новый этап своего существования.

Работы велись с января этого года. Контракт исполняло ООО «Долина». Ремонт обошёлся в 81,8 миллиона рублей.

