Сахзаводская школа открылась после ремонта

Учебное заведение находится в Ливенском районе.
Об открытии сообщил спикер областного совета Леонид Музалевский. Он принял участие в соответствующей церемонии.
Работы велись в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» (который является частью национального проекта «Молодёжь и дети»). «Школа обновилась системно: не только приведены в порядок помещения, но и закуплено современное оснащение для обучения и исследований», – отметил Леонид Музалевский.
Также председатель регионального парламента подчеркнул, что в этом году учебное заведение отмечает 65-летний юбилей и вступает в новый этап своего существования.
Работы велись с января этого года. Контракт исполняло ООО «Долина». Ремонт обошёлся в 81,8 миллиона рублей.
ИА «Орелград»