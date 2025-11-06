Орловский округ купил три универсала

6.11.2025 | 6:38 Новости, Транспорт

Обновление автопарка обойдется в более чем 6 млн рублей.

Администрация Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Поставщиков машин определяли с помощью запросов котировок. Два контракта получило ООО «Экипаж» (г. Брянск), один – ООО «КОРС ДМ» (г. Тула). Срок исполнения  – 23 декабря 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Какие именно машины будут возить чиновников, не отмечено. Это может быть LADA  (хотя допускается поставка эквивалента). Универсал с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил. Машины с автоматической коробкой передач. В наличии кондиционер, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, мультимедийная система с дисплеем, датчики парковки задние  и т.д.

