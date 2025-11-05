Орловца отметили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

5.11.2025 | 12:40 Новости, Общество, СВО

Награды удостоился орловский участник СВО Борис Козьяков.

Фото: ИА «Орелград»

Мужчину поощрили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о награждении утвердил президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Борис Козьяков ушёл на СВО добровольно. До этого он возглавлял Молодёжный парламент Орловской области. Кроме того, Козьяков является членом Орловской областной коллегии адвокатов.

Известно, что орловец выполнял задачи в первом составе инициативной группы «Рассвет» как техник FPV расчёта, а затем занял руководящую должность в батальоне. Сообщается, что Борис Козьяков защищал Отечество на Харьковском направлении и в Курской области.

Год назад орловца наградили медалью «За отвагу».

ИА «Орелград»


