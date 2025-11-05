Скончался завотделением областной больницы Олег Бакалдин

Он ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

В Орловской областной клинической больнице Олег Бакалдин заведовал отделением КТ и МРТ (компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии).

Как рассказали в учреждении, Бакалдин стал первым человеком, который внедрил МРТ в нашем регионе. Благодаря ему тысячи пациентов получили своевременную помощь и точные диагнозы.

«Всю свою жизнь он посвятил ООКБ, оставив за собой не только высокий профессиональный уровень отделения, но и тепло человеческого общения, уважение коллег и благодарность пациентов», – подчеркнули в больнице.

ИА «Орелград»