В Мценской ЦРБ открылся центр здоровья

Он работает на базе отделения профилактики.

В центре можно пройти углубленное обследование здоровья и второй этап диспансеризации. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Необходимое оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Часть техники уже введена в эксплуатацию. Центр начал принимать пациентов.

Пока что он работает в рамках одного кабинета. Однако в обозримом будущем должен существенно расшириться – как по территории, так и по набору медицинских услуг.

В частности, здесь появится всё необходимое для офтальмотологического и стоматологического скрининга, а также для занятий лечебной физкультурой.

