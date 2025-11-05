В Мценской ЦРБ открылся центр здоровья

5.11.2025 | 12:27 Медицина, Новости

Он работает на базе отделения профилактики.

vestiorel.ru

В центре можно пройти углубленное обследование здоровья и второй этап диспансеризации. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Необходимое оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Часть техники уже введена в эксплуатацию. Центр начал принимать пациентов.

Пока что он работает в рамках одного кабинета. Однако в обозримом будущем должен существенно расшириться – как по территории, так и по набору медицинских услуг.

В частности, здесь появится всё необходимое для офтальмотологического и стоматологического скрининга, а также для занятий лечебной физкультурой.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU