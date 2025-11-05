В Мценской ЦРБ открылся центр здоровья

Он работает на базе отделения профилактики.
В центре можно пройти углубленное обследование здоровья и второй этап диспансеризации. Об этом сообщают «Вести-Орёл».
Необходимое оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Часть техники уже введена в эксплуатацию. Центр начал принимать пациентов.
Пока что он работает в рамках одного кабинета. Однако в обозримом будущем должен существенно расшириться – как по территории, так и по набору медицинских услуг.
В частности, здесь появится всё необходимое для офтальмотологического и стоматологического скрининга, а также для занятий лечебной физкультурой.
ИА «Орелград»