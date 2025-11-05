Порядок проведения публичных слушаний стандартизируют

Единый порядок проведения общественных мероприятий закрепят новым законом.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении приняли новый базовый закон «О публичных слушаниях в муниципальных образованиях Орловской области». Проектом предлагается ввести единый порядок о назначении и проведений общественного обсуждения вопросов жизнедеятельности муниципалитетов. «Предполагается, что их результаты будут обязательно оформляться протоколом и публиковаться, а власти обязательно должны будут рассмотреть их итоги», – уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Действие нового закона не будет распространяться на проведение публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки и межевания территории, правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид. Указанные публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

В свою очередь, новый закон будет регламентировать порядок проведения слушаний, которые являются формой участия населения в осуществлении местного самоуправления и проводятся на всей территории какого-либо муниципального образования Орловской области. Такие мероприятия организуются для обсуждения с участием жителей проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Согласно новому закону в слушаниях смогут участвовать только местные жители, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Единый порядок будет предусматривать: оповещение жителей о дате, времени и месте проведения публичных слушаний не менее чем за 10 дней до их проведения; возможность ознакомления с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их проведения. Также местные власти должны дать жителям возможность вносить замечания и предложения.

С инициативой о проведении публичных слушаний смогут выступать представительные органы муниципального образования (то есть местные депутаты), главы муниципального образования или местной администрации, а также сами жители. Последним для этого надо создать инициативную группу и направить письмо-ходатайство на имя председателя представительного органа с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний за подписью всех членов инициативной группы.

ИА «Орелград»