В Орле после ДТП госпитализировали мотоциклиста

Авария произошла в Северном районе.
Как рассказали в ГАИ Орловской области, она произошла накануне в 14 часов 25 минут.
78-летний водитель ехал на «Фольксвагене» по улице Раздольной (в сторону улицы Металлургов). Автомобилист доехал до перекрёстка с Рощинской и начал поворачивать налево. В этот момент он не уступил дорогу мотоциклу, что и стало причиной ДТП.
Мотоциклом SYCMCC управлял 37-летний водитель. На двухколёсном транспорте не было номеров. Сам мотоциклист не имел права на управление транспортным средством.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его доставили в Больницу имени Семашко и госпитализировали.
ИА «Орелград»