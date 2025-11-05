В Орле после ДТП госпитализировали мотоциклиста

5.11.2025 | 13:40 Новости, Происшествия

Авария произошла в Северном районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в ГАИ Орловской области, она произошла накануне в 14 часов 25 минут.

78-летний водитель ехал на «Фольксвагене» по улице Раздольной (в сторону улицы Металлургов). Автомобилист доехал до перекрёстка с Рощинской и начал поворачивать налево. В этот момент он не уступил дорогу мотоциклу, что и стало причиной ДТП.

Мотоциклом SYCMCC управлял 37-летний водитель. На двухколёсном транспорте не было номеров. Сам мотоциклист не имел права на управление транспортным средством.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. Его доставили в Больницу имени Семашко и госпитализировали.

ИА «Орелград»


