Развитие «Полесья» стало одной из главных тем для Клычкова и Патрушева

В Москве состоялась рабочая встреча орловского главы и зампреда федерального правительства.

Сообщается о двух темах, которые обсуждали Андрей Клычков и Дмитрий Патрушев. Одна из них — это коммунальные отходы. «Андрей Клычков доложил о том, что весь объём отходов, собранный региональным оператором, направляется на обработку», – указывается в официальных соцсетях нашей области. В свою очередь, Патрушев отметил «успешное выполнение Орловской областью целевых показателей по обработке и захоронению ТКО в прошлом году», но указал на «необходимость дальнейшего совершенствования этой сферы».

Второй темой стало «Орловское полесье», а именно — развитие инфраструктуры парка.

Также Клычков и Патрушев подвели итоги выполнения задач нацпроекта «Экология». Он финишировал в минувшем году. Однако его продолжением стал новый проект «Экологическое благополучие», начатый в 2025-м.

ИА «Орелград»