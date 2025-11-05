Участок дороги между Ливнами и Верховьем отремонтируют

Это обойдётся в 108,4 миллиона рублей.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. На днях был заключён соответствующий контракт.

Его получила «Дорожная служба». Также на контракт претендовали ещё два участника конкурса. Один из них брался выполнить задачу всего примерно за 70,3 миллиона.

Участок автомобильной дороги «Ливны – Русский Брод – Верховье» отремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идёт об отрезке в пять километров, который располагается в Верховском районе.

Здесь были выявлены трещины, выбоины и неровности, рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Работы начнутся уже в этом году, а завершатся только к августу 2026-го. Финансировать ремонт будут как из федерального, так и из регионального бюджетов.

ИА «Орелград»