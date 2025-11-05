В Орле проект прокладки канализации по гаражному кооперативу обсудят

Выдано задание на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории.

В Орле планируется реконструкция Левобережного канализационного коллектора (Ду‑1000 мм) — участок за железнодорожным мостом через улицу Городскую до проходного канала на переулке Воскресенском. МПП ВКХ «Орелводоканал» заказал проект внесения изменений в документацию по планировке территории. Разработчиком выступит ООО «ГрадПроект». Цель работ – определить границы публичного сервитута (в соответствии с законодательством РФ); выявить объекты, подлежащие сносу перед реконструкцией коллектора.

Планы необходимо согласовать с ОАО «РЖД». Также проект внесения изменений в документацию по планировке территории линейного объекта подлежит обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, отмечено в задании на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания.

Заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения в Комиссию по землепользованию и застройке города (ул. Пролетарская гора, д. 7, каб. 13, 76-43-52), указано в постановлении мэра Юрия Парахина от 28 октября.

Напомним, ранее стало известно о планах сноса более 100 гаражей ГСК «Луч». Единственно возможный вариант прокладки коллектора – между существующей аварийной сетью и железной дорогой, сообщали в администрации Орла.

ИА “Орелград”