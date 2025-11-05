Участок с недостроем в Нарышкино выставили на торги

Фонд развития территорий организовал аукцион на объект в Орловской области.

Участок площадью 0,34 га находится рядом с лесным массивом. Местоположение характеризуется развитой транспортной инфраструктурой, отмечено на сайте ФРТ: центр. Нарышкино – 1,3 км; центр Орла – 21,8 км. На участке расположен объект незавершенного строительства со степенью готовности 77%. Вид разрешенного использования земли – для многоэтажной жилой застройки (максимум четыре этажа).

Право заключения договора переуступки прав и обязанностей арендатора оценили в 34 609 000 рублей. Такова начальная цена. Дата окончания приема заявок – 24 ноября 2025 года. На этот же день назначено проведение торгов.

Напомним, дом №10б по улице Садовой в Нарышкино возводило ООО «Домстрой» (генеральный подрядчик – ООО «Стиль 5М»). При заключении договоров долевого участия в 2016 году обещали сдать МКД в 2017. Власти долго не признавали проблем на объекте. Дольщики были вынуждены платить ипотеку за несуществующие квартиры и снимать жилье. В конце 2018 года чиновники в рамках «Губернаторского контроля» обещали возобновление работ. В 2022 году стало известно, что дом достраивать нецелесообразно (при этом степень готовности оценивали в 90%). Дольщики начали получать возмещение лишь в 2023 году.

ИА “Орелград”