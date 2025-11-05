В Орле замначальника управления вуза оштрафовали на миллион

Женщину признали виновной в получении взятки.

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

На скамье подсудимых оказалась заместитель начальника управления эксплуатации зданий «одного из высших учебных заведений области». Из информации, которую ранее озвучила прокуратура нашего региона, следует, что речь идёт о Среднерусском институте управления – филиале «Российской академии народного хозяйства и государственной службы».

Женщину признали виновной в получении взятки (290, часть 3). Установлено, что с 2021 по 2024 год она получала средства от участников преступной группы. В неё входило руководство «одного из медицинских центров Орла» (очевидно, речь идёт об ООО «Доверие»).

В общей сложности, орловчанка получила 142 тысячи рублей. В обмен на это она систематически способствовала тому, чтобы вуз и медцентр заключали договоры на оказание платных медицинских услуг, причём на постоянной основе.

Суд приговорил её к штрафу в один миллион рублей. Также в собственность государства конфискованы средства, полученные в качестве взятки.

Как напомнили в СКР, уголовное дело возбуждалось по материалам Управления МВД России по Орловской области.

В прокуратуре Орловской области дополнительно сообщили, что осуждённую на два года лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями – в государственных органах, а также в местном самоуправлении.

ИА «Орелград»