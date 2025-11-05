У орловского ИП отозвали декларацию на 400 тонн зерна

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Недостоверное декларирование партии допустил ИП Букин Н. С.. Как пояснили в ведомстве, зерно не прошло не прошло необходимые процедуры подтверждения по показателю «заражённость вредителями».

При этом оно предназначалось именно в пищу. Уточняется, что речь идёт об урожае текущего года.

Оказались нарушены и технический регламент Таможенного союза, и федеральное законодательство.

В итоге декларацию о соответствии признали недействительной. Также ИП объявили предостережение.

ИА «Орелград»