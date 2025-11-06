Бюджетные расходы Ливен выросли на девять процентов

Администрация Ливен отчиталась об исполнении бюджета.

Отчет об исполнении бюджета города Ливны за 9 месяцев 2025 года был представлен городским депутатам, а также успешно прошел анализ, который провели сотрудники местной Контрольно-счетной палаты. Кстати, в своем заключении КСП отмечает, что в этом году в процессе исполнения бюджета в него пять раз вносились изменения. В результате плановые показатели на 2025 год по доходам составили 1,731 миллиарда рублей, по расходам – 1,849 миллиарда рублей. Таким образом, запланированный на сегодня дефицит бюджета составляет 117,7 миллиона рублей.

Согласно отчету исполнение бюджета города за три квартала по доходам составило 1,203 миллиарда рублей, по расходам – 1,306 миллиарда рублей, дефицит – 102,874 миллиона рублей. Из отчета следует, что доходы бюджета города за 9 месяцев 2025 года к уровню доходов бюджета аналогичного периода прошлого года снизились на 18,729 миллиона рублей, или на 1,5 процента.

А вот расходная часть бюджета, исполненная за 9 месяцев 2025 года на 70,6 процента, увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 108,809 миллиона рублей, или на 9,1 процента. Увеличение расходов отмечается: по разделу «Общегосударственные вопросы» – на 21,062 миллиона рублей, или на 25,1 процента; по разделу «Национальная экономика» – на 4,065 миллиона рублей, или на 3,3 процента; по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 17,551 миллиона рублей, или на 12,7 процента; по разделу «Образование» – на 71,607 миллиона рублей, или на 9,6 процента.

В то же время на 3,2 процента местные власти сократили по сравнению с прошлым годом расходы на культуру и на 14,3 процента – на социальную политику. Из данных заключения КСП следует, что за 9 месяцев 2025 года по разделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы на выполнение решений судебных органов были запланированы в объеме 509,7 тысячи рублей, а исполнены в сумме 509,9 тысячи рублей. На реализацию национальных проектов в Ливнах за три квартала потратили 174,056 миллиона рублей, или 13,3 процента всех расходов бюджета.

