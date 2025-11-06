Орловцу пришлось в суде доказывать факт работы

Факт установления трудовых отношений помог ему получить зарплату.

Суд Покровского района Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению местного жителя к работодателю – одному из предприятий города Орла. Мужчина просил установить факт его трудовых отношений с указанной организацией, взыскать с нее задолженность по заработной плате, компенсацию за задержку выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда. Подробности процесса раскрыла пресс-служба суда.

Так, было установлено, что в июне 2024 года орловец нашел в интернете объявление о приеме на работу. Оно было размещено на сайте предприятия, которому для проведения строительных работ требовался водитель погрузчика. Орловец откликнулся на объявление и был принят на работу. Трудился он с июня 2024 года по июнь 2025 года, выполняя работы на погрузчике. Работал по гражданско-правовому договору. Подобные договоры работодатели нередко отказываются признавать трудовыми.

В данном случае суд установил, что «выполняемые функции фактически являлись трудовыми обязанностями истца, поскольку договор не содержал указания на предоставление конкретных услуг, а предусматривал перечень действий на объекте ответчика, что предполагало выполнение конкретной ежедневной трудовой функции, хотя и ограниченной по срокам выполнения, но не определенной конкретным объемом».

Также суд установил, что описанная работа для ответчика являлась основной, что трудился он на строительном объекте по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями. Продолжительность его рабочего дня длилась с 8 часов утра до 19 часов вечера. Суд принял во внимание и тот важный факт, что работодатель вел табель учета рабочего времени, в котором был указан график работ – 5/2.

Ответственное должностное лицо организации старательно отмечало время прихода и ухода каждого работника. То есть налицо все факты, свидетельствующие о соблюдении режима рабочего времени. Кроме того, работодатель снабжал истца необходимой для работы техникой и горюче-смазочными материалами. К работе истца допускал лично директор производственного участка, которому он подчинялся.

Сторонами был согласован порядок и размер начисления заработной платы – 15 числа каждого месяца должна была выплачиваться заработная плата, 25 числа – аванс. При трудоустройстве истец предоставил работодателю реквизиты своего банковского счета, на который ему перечислялась заработная плата. В феврале 2025 года трудовые отношения между истцом и ответчиком фактически были прекращены – работник сам решил уйти, поскольку остался недоволен «систематическим неисполнением обязанности по выплате вознаграждения за выполненную работу».

Суд иск удовлетворил и признал факт наличия трудовых отношений. На основании этого затем были удовлетворены требования истца о взыскании в его пользу заработной платы и компенсации морального вреда, сумму которой суд оценил в 25 000 рублей.

