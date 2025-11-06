В Орле рассказали о результатах ядерных испытаний

Круглый стол состоялся в Орловском государственном университете имени Тургенева.

Как пояснили в ОГУ, круглый стол на тему «Радиоактивные изотопы в исследованиях, проводимых в Орловском государственном университете в 2010-2025 гг.» прошел в рамках Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+2025». Участники узнали о том, как радиоизотопы помогают ученым изучать процессы в разных природных средах. В частности, студентам рассказали, что после ядерных испытаний увеличивается повторяемость и интенсивность грозовых явлений. Кроме того, радиоизотоп цезий-137 может выступать маркером эрозионных процессов на склоновых землях.

«Исследователи Орловского университета имени И.С. Тургенева с помощью изотопа цезия-137 смогли установить, что произошло сокращение интенсивности водной эрозии (из-за которой с сельскохозяйственных земель уносится в овраги, балки и реки плодородный слой почвы) на землях Орловской области после 1986 года в 1,7-2 раза, – подчеркнули в ОГУ. – Объяснение этому – потепление зимнего сезона. Из-за повторяющихся оттепелей талые воды просачиваются вглубь почвы, не формируя потери ее плодородного слоя».

По данным регионального экологического доклада, наблюдения за мощностью гамма-излучения в Орловской области проводятся на шести метеостанциях при помощи дозиметров. По данным измерений среднемесячные значения мощности изменялись от 0,12 мкЗв/ч (Ливны) до 0,15 мкЗв/ч (Болхов). Среднее показание по области за год составило 0,13 мкЗв/ч. Максимальные значения в пунктах контроля не превышали среднемесячных на величину, большую трех среднеквадратических отклонений от среднего за месяц. В целом измеренные значения соответствуют естественному фону гамма-излучения.

Отбор проб радиоактивных атмосферных выпадений в Орловской области производится трех наземных метеостанциях – в Болхове, Дмитровске и Орле. Отбор проб с суточной экспозицией происходит путем наложения медицинской отбеленной марли на горизонтальный планшет площадью 0,3 квадратных метра. Измерения суммарной бета-активности суточных проб производились в Региональной радиометрической лаборатории ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» при помощи альфа-бета радиометров УМФ-2000 и радиометров РУБ-01П5. Годовые суммы поверхностной активности радиоактивных выпадений по всем станциям мониторинга Орловской области в 2024 году оказались больше, чем в 2023 году.

ИА «Орелград»